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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

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Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'taki mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon lira manevi tazminat talep ettiği davayı reddetti. Gerekçede, Özel'in sözlerinin, ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadeleri nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Özel'in "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması ve 1 milyon liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.

MAHKEME TAZMİNATIN ÖDENMEMESİNE HÜKMETTİ

Davaya bakan İstanbul Anadolu 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkeme, Özel'in ifadelerinin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı olmadığına karar vererek, tazminatın ödenmemesine hükmetti. Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin, "toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Bu itibarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir" şeklindeki kararlarından alıntı yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de "İfade özgürlüğü; incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir.

İfade özgürlüğü; yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir" tespitlerini içeren kararının aktarıldığı gerekçede, ifade özgürlüğüne yapılan bir müdahalenin, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değil ise demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

"KİŞİ HAKLARINI ZEDELER MAHİYETTE BİR KONUŞMA DEĞİL"

Gerekçede, şunlar kaydedildi; "Bu açıklamalar kapsamında somut olay irdelendiğinde, Esenyurt Belediye Başkanının tutuklanması sebebiyle topluluğa karşı hitap eden davalının konuşmasında özetle, 'tutuklama işleminin kanuna ve hukuka aykırı olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının davalıdan aldığı emir ve talimatla soruşturma başlatıp tutuklamanın gerçekleştiği, Başsavcının Zekeriya Öz benzeri olduğu, ülkede sorun olup olmadığına yönetimin karar vermesi halinin diktatörlüğün var olduğunu gösterdiği' yönünde beyanlarının olduğu görülmüştür. Konuşma içeriğinde davacının kişilik haklarını zedelemeye yönelik sözlerin bunlardan ibaret olduğu anlaşılmıştır.

Konuşma içeriğinin tamamı itibariyle davacıya yöneltilen sözlerin herhangi bir sıradan vatandaşa yönelik olması hali ile, Cumhurbaşkanı olan davacıya yönelik olması halinin eş değer durum olarak kabulünün mümkün olmayacağı, AİHM' in yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere, toplum önünde olan kişinin en ağır eleştirilere dahi katlanma yükümlülüğünün bulunduğu sabit görülmekle; davalının, davacıyı hedef almak suretiyle sarf ettiği sözlerin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı olarak kabulünün mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Davalının davacıya yönelik kişilik haklarını zedeler mahiyette konuşması olmadığı sabit görülmekle; davanın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

çorbayı kaçırdın Erdoğan

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kazansaydı Ak partili savcı hakim polis olurdu şimdi çıt yok chp li mi bu savcı şimdi!?

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıVEFA:

Hakaret etmedikten, sövmedikten sonra, sonuna kadar eleştirmek, yanlışlarını yüzlerine vurmak, her türlü usulsüzlüğü ve yasa dışılığı dile getirmek her vatandaşın doğal hakkıdır. Lafa gelince biz size hizmetkar olmaya geldik deyip, icraatta herkesi tahakküm, baskı altına almak mı?.. Yok öyle, yolun sonu göründü size!

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Haritadan yer beğen saygıdeğer hakim. Oturduğun koltuğa özlem zenginin yeğeni gelir artık

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

oh oh oh canıma deysin

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

aha yandı o hakim. 3 aya kalmaz meslekten atılır. adalet böyle Türkiye de.

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

tamam kesin o mahkeme başkanı heyeti yandı hiç kurtulusunuz yokk??

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Davaya bakan hakimin vay haline

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ESKİLER ZATEN BİLİR ARŞİVLERİ AÇIN BAKIN GÖRECEKSİNİZ DEMİREL ERBAKAN ECEVİT MİZAH DERGİLERİNE KONU OLUYOR HER YERDEN AĞIR ELEŞTİRİLER ALIYOR BİRBİRLERİNİ ELEŞTİRİYORLAR HİÇ BİRİ BİRBİRİNİ VEYA BAŞKALARINI MAHKEMEYE VERİP DAVA AÇMIYORLARDI BU ÜLKE TAM GAZ GERİ GİDİYOR DİYECEĞİM AMA GERİDE KALAN SİYASETÇİLER BİLE ÇOK DAHA İYİ ÇOK DAHA ANLAYIŞLIYDILAR KIYMETLERİNİ ŞİMDİ ANLIYORUM ESKİDEN TROL SADECE BOĞAZDA KAÇAK AVLANAN TEKNELERDE VARDI ŞİMDİ KARAYA ÇIKMIŞ ORTALIKTA FİNK ATIYORLAR

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hemen de sazan gibi düşüyorsunuz bilinçli yapılmış bir şey işte bak adalet var demeye çalışıyorlar

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