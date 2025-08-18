Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NSosyal'de hesap açtı.

Erdoğan, platformdaki ilk paylaşımında şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" adlı şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' dizesine yer verdi.

Erdoğan 'Başlıyoruz' etiketiyle yaptığı paylaşımında Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NSosyal'de yerini almasının ardından, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını tekrar paylaşarak bir açıklama yaptı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanım, sizleri TEKNOFEST Kuşağı'nın geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal'de görmekten mutluluk ve onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bayraktar'da paylaşımında "Başlıyoruz" etiketine yer verdi.