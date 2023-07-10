Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile Üçlü Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Görüşme, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.