Erdoğan'dan Macron'a Fransa'ya Selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi bir diyalog yaşadı. İki liderin ayaküstü sohbeti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron aracılığıyla Fransa halkına selam gönderdi.

NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen liderlerin görüşmeleri sürerken, Erdoğan ile Macron arasındaki sıcak diyalog kameralara yansıdı. Sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'ya selam" ifadelerini kullandı. Bu selam üzerine görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Macron, "Fransa'ya selamlar iletildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı