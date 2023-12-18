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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılanmasının ardından Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşme gerçekleştirmek üzere Sandor Sarayı'nda geçti. Erdoğan ve Novak, Sandor Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Daha sonra Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, öğleden sonra Türkiye-Macaristan 6. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'na katılacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın MÜPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban'ın katılımıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katılması bekleniyor. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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