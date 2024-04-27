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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı'nı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti. Erdoğan, kabulde Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, halkının huzur ve refahının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözüm için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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