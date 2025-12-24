Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
