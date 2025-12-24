Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti" dedi. - ANKARA

