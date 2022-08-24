Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantıda seçim startını vermiş
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantının arka planıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya atıldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyla birlikte seçim startını verdi. Seçim süreciyle ilgili talimatlar da AK Partili yetkililere aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantının arka planıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya atıldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyla birlikte seçim startını verdi. Seçim süreciyle ilgili talimatlar da AK Partili yetkililere aktarıldı.
Türk siyaseti açısından çok önemli olarak görülen 2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partilerin çalışmaları da hız kazandı. Seçim startını ilk olarak veren parti ise AK Parti oldu.
SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bakanlarını parti genel merkezine çağırdı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ilk toplantı ile AK Parti seçim hazırlıklarına resmen başladı.
YOL HARİTASI BELİRLENDİ
NTV'nin aktardığına göre, toplantıda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılırken yol haritası belirlendi.
AK Parti'nin seçime ilişkin atacağı adımlar ise, şöyle sıralandı:
- Beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AKP iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak
- Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez'de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek
- Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak
- Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak
- Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak
- Meclis'te hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında
- AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannamelerinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.