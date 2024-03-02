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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Barzani ile görüştüANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Neçirvan İdris Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Barzani ile görüştü

ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Neçirvan İdris Barzani ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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