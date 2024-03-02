Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Barzani ile görüştüANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Neçirvan İdris Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Barzani ile görüştü
ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Neçirvan İdris Barzani ile görüştü.