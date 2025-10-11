Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de STK ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Yasa dışı bahis ve kumar gibi gençler arasında hızla yayılan tehlikeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda herkese iş düştüğünü vurguladı.

ERDOĞAN: YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR EVLATLARIMIZA SİRAYET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu, günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler, çok küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza sirayet ediyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele, yalnızca devletin değil, hepimizin aslî görevidir.

"STK VE İŞ DÜNYASI DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum oluşan sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere ne düşüyorsa, kolektif olarak yapmak zorundayız. 2025'i 'Aile Yılı' ilân ederek bu yöndeki çalışmalarımıza, destek ve teşvik paketlerimizle birlikte yeni bir momentum kazandırdık. 81 ilimizin tamamında uyguladığımız Aile ve Gençlik Fonumuz, binlerce genç çiftimizin istifade ettiği önemli bir kaynak haline geldi. Ama bunlar yeterli değildir. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın da yük alması, sorumluluk alması, elini taşın altına koyması gerekiyor."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müsaade edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımıza ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağlamak.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz. İş dünyamızın hükümetimizden beklentilerini elbette çok iyi biliyoruz. Enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak bu beklentileri de karşılayacak adımları peyderpey atacağız.

Aziz kardeşlerim şu hakikatin sizin gibi bizler de gayet farkındayız. Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör kamu dayanışmasının çok büyük rolü var. Çalışkan, vizyon sahibi siz iş insanlarımıza her alanda öncülük ederek sizlerin yolunu açtık, engelleri ortadan kaldırdık, sizlere destek olduk. Sizler de önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Türk ekonomisine kan verdiniz, can verdiniz. Ağızlarını her açtıklarında yandık bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellallarına değil bu ülkeye inandınız, bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye'ye nice başarıları birlikte yaşattık. Mesela 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte gittik.

"İHA'LARDA DÜNYADA 3 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Dış bağımlılığımızı tersine çevirdik, gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfe başladık. İHA'larda dünyada 3 ülkeden biri olduk. Bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Diğer başlıklarda da hedeflerine ulaştıracağız. Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığı ile, polemikle, kavgayla bu işler yürümez. Ülke yönetmek ciddi bir iştir ve ağır bir sorumluluktur. 23 yıldır bu sorumluluğu hem diplomaside hem ekonomide hem de diğer alanlarda taşıyoruz."