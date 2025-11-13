Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı (2)

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, 2 gün sonra KKTC'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "2 gün sonra 42'nci kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğimiz KKTC'nin bu müstesna gününü tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman'la yakın eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'KIBRIS DAVASINDAKİ DURUŞUMUZ NET OLMUŞTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri vardır. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı Ada'daki Türklerle paylaşmak istemiyor, dahası buna asla yanaşmıyor. Rum tarafı, Kıbrıs için çözümü, 1963'te silah zoruyla ele geçirdiği, bugün ise hiçbir hükmü kalmamış olan ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor. Bunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs meselesinde yaptığı yanlışların ve Annan Planı'nı reddetmesine rağmen Rum yönetimini üye olarak kabul eden Avrupa Birliği'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin hak mağduriyetine dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişin yanlış kararlarıyla Rum tarafına sunulmuş olan rehavet imkanı, Kıbrıs Türklerinin öz vatanlarında sonu gelmeyen bir hak mağduriyetine uğramalarına yol açmıştır. Bunun tadili için verilen sözler de tutulmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı gerek geçmiş Başbakanlık dönemi, gerekse 2008-2010 yıllarındaki müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden bu süreci çok iyi bilmektedir. Bu tecrübeler ışığında kendisinin Rum tarafına son dönemde verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını oldukça isabetli buluyorum. 1968'den beri yapılan ve bir sonuca varamayan müzakerelere artık sırf dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi, 2017'de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çökmesinin ardından ortaya koymuştuk. Bu duruşumuzu Kıbrıs Türk tarafıyla tam bir anlayış içerisinde muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Adadaki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz. Bu doğrultudaki samimi gayretlerimizi de sürdüreceğiz. Bugün artık çok daha farklı bir uluslararası konjonktürle karşı karşıyayız. Daha önce de söyledim, dünün güneşiyle bugünün özellikle çamaşırı kurutulamaz. Eski dönemin ezberleriyle iğneyle kuyu kazmaya uğraşmak bizi bir yere götürmez. Dilerim Kıbrıs Türk'ünün gösterdiği cesaret ve çözüm iradesini ilerleyen dönemde karşı taraftan da görebiliriz. Bunu mümkün kılabilmek için her zamanki yapıcı, sonuç odaklı, adaletli ve insancıl yaklaşımımızı Kıbrıs Türk halkıyla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile iş birliğinin daha da hızlanması için yapılabilecekleri ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ünün refahını artırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve on yıllardır maruz kaldığı tecritten en az ölçüde etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla yardımcım Cevdet Yılmaz Bey'in koordinasyonunda bu gayretlerimiz sürecektir. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilebilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecektir. Ana vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Erhürman'a nazik ziyaretleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü bir kere daha içtenlikle tebrik ediyorum. Vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, fedakar gazilerimizi ve Kıbrıs davasının önderleri Merhum Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 kahraman askerimiz için Kıbrıs Türkü adına yayınladığı taziye mesajı için de teşekkürlerimi kendilerine iletiyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK GÜVENCEMİZDİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ise seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi, halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır. Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda, dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmekte" dedi.

Erhürman, "Daha önce olduğu gibi bu dönemde Türkiye'nin açacağı diplomatik kanallardan faydalanarak, BM'de ve erişebildiğimiz her yerde halkımızın çıkarlarını savunacağız. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır. Dünya ile buluşmamızı kimse engelleyemeyecektir. Türkiye'nin her zaman yanımızda olduğunu ve gelecekte de yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir" diye konuştu.