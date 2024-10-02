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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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