Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın?

İstanbul Kongre Merkezi'nde Kadınlar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "kredi kartı borçlarının faizlerini silme" vaadini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda çoğunluğun kendilerinde olduğunu ve onayları olmadan böyle bir düzenleme yapamayacağını söyledi.

"NASIL YAPACAKSIN?"

Erdoğan, "Bay bay Kemal çıkmış diyor ki 'Ne kadar borcunuz varsa hepsini sileceğiz.' Sen bir defa parlamentoda yoksun, nasıl sileceksin? Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Pazar günleri bunlara öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.



"BU NASIL HESAP UZMANI"

Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor. Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

"70 YILDA YAPILMAYANI 21 YILDA YAPTIK"

Dün akşam Meral Hanım diyor ki Erdoğan batırır, Kemal çıkarır diyor. Rabbimizin buyurduğu gibi gözleri var duymaz, kulakları var duymaz. Kalpleri mühürlü. Bıktık bu yalanlardan. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere beşleri sermayenin önündeki engelleri biz kaldırdık. Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık. Aile içi şiddeti şikâyete bağlı suç olmaktan çıkarıp resen takibe bağlı suç haline getirdik. Kadınlarımızın her an yanında olduğumuzu gösterdik. Hem çalışan hem çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımızın yanında olduk. Kısmi çalışma imkânı sağladık. Yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık. 50 vekil ile Melis'te en çok kadın vekil bulunduran parti biziz. Birçok reformu hayata geçirdik.

"AK PARTİ'YE LGBT SIZAMAZ"

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na LGTB sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Kim AK kim beyaz o da parlamentoda ortaya çıkacak. Bunların milli ve yerli olma konusu sadece eşyada değil ailede de ortaya çıkacak. Veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Finansmanını Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız Aile bankası ile bunu sağlayacağız."