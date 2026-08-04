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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Külliye'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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