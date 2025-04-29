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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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