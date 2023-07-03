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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar"

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Politika Haberler

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