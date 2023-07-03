Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an yakılması) Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar"