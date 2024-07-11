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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde Bosna Hersek'teki anma törenine katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının son kısmının kesildiğini ifade eden Özel, duruma tepki gösterdi.

1995 yılında, 8 binden fazla Boşnak sivilin ölümüne neden olan Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde, Bosna Hersek, Srebrenitsa'da anma töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törenlere katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Özel'e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

ERDOĞAN'IN MESAJININ YARIDA KESİLMESİNE TEPKİ

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesajın yarıda kesilmesine CHP lideri Özel, tepki gösterdi. Özel, konuyla ilgili kendisine yöneltilen "Anma töreninde Erdoğan'ın gönderdiği video izletildi ama video yarıda kesildi. Orada bir diyaloğunuz oldu. Anlatabilir misiniz?" sorusuna, "Burada çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor. Eğer ülke cumhurbaşkanları, başbakanları varsa onlar konuşuyor. Biz sayın Adalet Bakanı ile buradaydık. Ancak Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı her yıl olduğu gibi yayınlatıldı. Tam Filistin noktasında bir çağrı yaptığı sırada yayın kesildi. Sonraki konuşmacıya geçildi, biz belirli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık. Güvenlik amirimizi çağırdığımızda önce yetkililer gelmedi. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını yeniden yayınlatılması gerektiğini Sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine Özgür Özel tepki gösterdi

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJI YARIDA KESİLİNCE..."

Açıklamasının devamında konuyla ilgili yetkililerden aldıkları bilginin kendilerini tatmin ettiğini vurgulayan Özel, "Bize tatmin edici şekilde şu bilgiyi verdiler. Sadece bir dakikası kalmıştı, sadece kablo temassızlığı yüzünden salonda kesildi. İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin de bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Canlı yayınladığı için başa dönemeyeceklerini söylediler. Kötü niyet olmadığına ikna olduk. Tam Filistin'e gelince, diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik. Kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine Özgür Özel tepki gösterdi

FİLİSTİN VURGUSU

Öte yandan Potoçari Anma Merkezi'ni gezen Özel, ardından Şeref Defterini imzaladı. Özel, deftere şunları yazdı: "Soykırımın 29'uncu yılında, CHP Genel Başkanı olarak bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Serebrenitsa Katliamı'nı bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin'de tekrarlandığını hatırlayalım."

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (20)

Erkan Unal:

Aferim,dışarıya birlik mesajı verilmeli

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10
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Musti40 :

Hakkaten hoşuma gitti ha. Aslında Özel bir sebep olmadan önce Özeli pek sevmezdim, benden 10 puan;)

yanıt0
yanıt0
Hakan:

Özel adı gibi hakikaten Özel bi insan.

141
15
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

bu ne sevgi saygı çok duygulandım yeni partisi hayırlı uğurlu olsun

yanıt9
yanıt24
Musti40 :

Tam bir orta direk yorumu hahahaha

yanıt0
yanıt0
FA null:

helal sana güzel hareket ama keşke seloya selam göndermeseydin başkan olduktan sonra

115
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Vedat Arman:

Özgür bey, lütfen adam gibi muhalefet olun ve gönülleri fethedin. Tebrikler diyorum. İnşallah ülkemizdeki muhalefet anlayışını değiştirirsiniz. Özlenen tablo budur. Kol kırılır yen içinde kalır.

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Erol Birol :

Vedat sence adam gibi muhalefet iktidarı eleştirmeyincemi oluyor o zaman muhalefete ihtiyaç kalmıyor bence.

yanıt3
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Adem Örnek:

Erol Birol, adam gibi muhalefet içeride tüm mücadeleyi versende dışarıda biz millet olarak tek vücutuz mesajı ile olunuyor, yoksa düşman seni kendi içinde fitne ile yener.

yanıt4
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necdet:

Bu Adam bizi şaşırtmaya devam ediyor

79
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