Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Başarısı Kutlamaları

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunuyor. İl Başkanlığı önünde toplananlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu.

Havai fişeklerin atıldığı il başkanlığı önünde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalabalıkla birlikte İstanbul'dan vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Araçlarla şehir turu atan çok sayıda kişiye de yol kenarında toplananlar alkış ve sloganlarla destek verdi.

Muğla

Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada kutlama yapan kalabalık, otomobillerle konvoy oluşturdu.

Kutlamalara AK Parti'den Muğla Milletvekili seçilen Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yılmaz Elçin de katılarak konuşma yaptı.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Kutlama programına 28. Dönem AK Parti Burdur Milletvekili seçilen Adem Korkmaz, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve 27. dönem milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.

Isparta

Isparta'da vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Kaymakkapı Meydanı'na geldi.

Bazı vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını coşkuyla izledi.

Meydanda AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve İl Başkanı Serkan Keskin konuşma yaptı.

Kentte, havai fişek gösterileri yapıldı.