Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor! Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu görüşmede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer küresel gelişmeler ele alındı.

NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Birçok liderle bir araya gelen Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden biri de Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDU

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Erdoğan-Trudeau görüşmesi, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer küresel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor.