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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası TBMM Başkanı Şentop'a teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası TBMM Başkanı Şentop'a teslim edildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti. Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, "Gerek 14 Mayıs, gerekse 28 Mayıs'ta seçimlerde hızlı bir şekilde farklı siyasi görüşleri tatmin edecek bir şekilde kamuoyunun süreci başarıyla yönettikleri için bütün Yüksek Seçim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener ise, 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, cumhurbaşkanı adaylarına yurtiçi ve dışındaki tüm seçmenlere teşekkür ederek, "Yüksek Seçim Kurulu tüm verilerini tüm partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş, sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu Mustafa Şentop Politika Haberler

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