Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Haberler.com - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Reisi ile birlikte İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ziyaret etti. Ziyarette çekilen fotoğrafta Türk bayrağı olmaması, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, olayın aslı bambaşka çıktı. Hamaney'e yapılan ziyaretlerde hiçbir zaman diplomatik protokol uygulanmadığı ve görüşmelerde sadece İran bayrağı kullanıldığı ortaya çıktı. Hamaney'in Putin'le yaptığı görüşmede de Rus bayrağı yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ziyaret etti. Görüşmede çekilen bir fotoğraf karesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

NEDEN TÜRK BAYRAĞI YOK?

Sosyal medya kullanıcıları, "Görüşmede neden Türk bayrağı yok?" dedi. Oda TV'de yer alan habere göre, İran Dini Lideri Hamaney'in hiçbir görüşmesinde İran bayrağı dışında bayrak kullanılmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

ESAD VE PUTİN'LE GÖRÜŞMESİNDE DE SADECE İRAN BAYRAĞI VARDI

İran'ın askeri anlamda desteklediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Hamaney'i ziyaret ettiğinde görüşmede aynı şekilde sadece İran bayrağı kullanıldı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de Hamaney ile görüştüğünde sadece İran bayrağı kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

HAMANEY'E YAPILAN ZİYARETLERDE DİPLOMATİK PROTOKOL UYGULANMIYOR

İran Dini Lideri Hamaney'e yapılan ziyaretlerde hiçbir zaman diğer görüşmelerdeki diplomatik protokol uygulanmıyor. Hamaney ziyaretleri, Hamaney'in özel köşkünde ve önceden belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki ikili görüşmede ise diplomatik protokole uygun olarak hem Türk hem de İran bayrağı kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ SEBEBİYLE UZAK OTURDULAR

Hamaney ile yapılan görüşmede, Erdoğan'ın Hamaney'e uzak oturması dikkat çeken bir başka konu oldu. Korona virüs pandemisi sebebiyle yapılan görüşmelerde Hamaney'in birkaç metre uzakta oturduğu ve görüşmenin özel bir odada yapıldığı ortaya çıktı. Hamaney, İran'ın askeri anlamda desteklediği Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da aynı şekilde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın dini lideri Hamaney'le görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı2018 Erdoğan - Hamaney görüşmesi

Kaynak: Oda TV

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