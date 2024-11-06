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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye etti. Aracı şoför koltuğuna geçerek bizzat test eden Caparov, "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

"SES MES HİÇBİR ŞEY YOK"

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti. Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Caparov'a yolcu koltuğunda eşlik etti. Yolculuk sırasında Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan (Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov), biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor" dedi.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE"

TOGG'a binince mest olan Caparov da "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye" diyerek aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHayri:

vay be ses mes yok muş ne ki bu,bizim aldıklarımızda biraz ses var kazıklandıkmı acaba bu sessiszlerle değiştirsek olurmu acaba

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bunlarda fakırı bulmus egolarını tatmın edıyorlar..gorgusuzler

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Haber YorumlarıMustafa Tukat:

Maaşallah

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Haber YorumlarıBükücü:

Hem borçlarını siliyor, hem de araba hediye ediyor. Olacak şey değil !!!

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Bu kadar sevinecek ne var anlamadım ki sanki uçak mı hediye etti

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