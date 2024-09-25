Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas" sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde NBC News'tan Keir Simmons'un sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Türkiye-NATO ilişkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"BU DİRENİŞ GRUBUNA NASIL TERÖR ÖRGÜTÜ DERİM?"

Keir Simmons, Erdoğan'a Türkiye'nin Hamas ile ilişkisini sordu. Erdoğan, Türkiye'nin teröristlere karşı olduğunu ancak Hamas'ın terör örgütü olmadığını belirterek "Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim?" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Amerikalı sunucunun yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ŞARTLARI HAZIRLAYAN NEDENLERİ İYİ BİLMEK LAZIM"

Konuşmasının devamında 1947'den beri Filistin halkının çektiği acılara vurgu yapan Erdoğan, "7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır" dedi.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ: ABD İSTEMİYOR

Gündemdeki konulardan biri de Ukrayna'nın NATO üyeliği idi. Erdoğan'a Ankara'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine nasıl baktığı soruldu. Erdoğan, "Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım" yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda hemen karar verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bu işler heyecanla adım atılacak konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin üzerine Simmons, Erdoğan'a "Karar verdiniz mi?" diye sordu. Erdoğan, "Hayır" dedi.