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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabı kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabı kitaplaştırıldı
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İLETİŞİM Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tüm dünyaya çağrıda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'ndaki hitabı kitaplaştırıldı.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tüm dünyaya çağrıda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'ndaki hitabı kitaplaştırıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya ve uluslararası topluma, vicdanları acıtan sorunlarla ilgili yaptığı çağrıların gelecek nesillere rehberlik etmesini amaçlıyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' şiarıyla hakikatleri dile getirdiği konuşmasında, Gazze'de yaşanan katliamın yanı sıra birçok ülkenin dile getirmekten çekindiği, çoğunun da sadece sessizce dillendirdiği sorunları hatırlattığı belirtiliyor.

Gazze'deki insanlık dramının fotoğraflarla gözler önüne serildiği kitapta, Erdoğan'ın konuşmasında Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşmasının mümkün olmadığı; acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının, rehine-mahkum takasının gerçekleştirilmesinin, insani yardımların engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasının aciliyetini vurguladığına dikkat çekildi. Kitapta, BM Genel Kurulu hitabında Erdoğan'ın 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması, terör örgütleri arasında ayrım yapılamayacağı, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeği, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği, Türkiye'nin Afrika'yla dayanışma içinde olmayı sürdüreceği, Türk devletleri ile ilişkilerini ve iş birliğini daha da güçlendireceği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması yolunda Türkiye'nin katkıları ve önerileri, İslamofobiyle mücadelede atılması gereken adımları, aile kurumuna yönelik saldırılara ve cinsiyetsizleştirme propagandalarına karşı Türkiye'nin mücadelesindeki kararlılığı' gibi konulardaki görüşleri ayrıntılı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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