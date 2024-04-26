Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayında ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret ertelendi. Talebin Türkiye'den geldiği belirtildi.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Reuters'da yer alan habere göre değişiklik talebi Türkiye'den geldi. Erteleme talebinin gerekçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi.

YENİ TARİH BELLİ DEĞİL

İsminin verilmesini istemeyen Türkiyeli yetkili, yakın zaman içinde yeni bir tarihin belirleneceğini belirtti. Yeni ziyaret tarihi ise henüz bilinmiyor.

ERDOĞAN VE BIDEN SON OLARAK NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında Washington'da bir dizi resmi temasta bulunacaktı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme gerçekleştirecekti. Biden ve Erdoğan son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.