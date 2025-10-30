DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Görüşme Gerçekleştiriyor

Haberler

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi. Buldan, görüşmenin tarihi bir dönemde çok önemli olduğunu belirtirken, Sancar, sürecin seyri ve geleceği hakkında Cumhurbaşkanı'na önerilerini sunacaklarını ifade etti.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştireceği görüşme öncesi partilerinin Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız"

Buldan, gerçekleştirilecek olan görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanıyla sürecin başından beri üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Hepimiz, tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Dolayısıyla, bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Muhtemelen onlardan Efkan Ala ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacaklar. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Esas gündemimiz sürecin seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir"

İyi bir görüşme olacağına inandıklarını belirten Mithat Sancar ise, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
