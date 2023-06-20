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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Politika Haberleri

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri oldu. İki liderin görüşmesinden kareler servis edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ve Barzani'nin fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

HAKAN FİDAN DA KATILDI

İki liderin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Öte yandan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Politika Dünya Güncel Haberler

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