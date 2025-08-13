Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehir zemberek sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SİYASETTE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU POLEMİĞİ

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasetin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Çerçiooğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı." açıklamasıyla Çerçioğlu hakkındaki iddiayı doğruladı.

ERDOĞAN'I HEDEF ALAN ÖZEL'E SORUŞTURMA

Aynı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Özel'e tepkiler gecikmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlattı.

ADALET BAKANI TUNÇ: 86 MİLYONU TEMSİL EDEN İRADEYE AÇIK SALDIRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Açarlar açarlar.... Muhalefet odun koysun oduna oyum.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adam AK Parti başkanına söylüyor ama işlerine gelince Cumhurbaşkanı işlerine gelmeyince parti başkanı. Zaten kitle de müsait. Ne kitlersen kitle

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Vay be ne hale geldik savcilarda akp li olmus artik

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

and olsun gideceksiniz. CHP li değilim ama bu zulümden sonra oyum CHP ye

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu sözlere de soruşturma açılıyor ise bu ülke bitmiş demokrasi bitmiş demektir...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
