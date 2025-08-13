Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

SİYASETTE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU POLEMİĞİ

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasetin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Çerçiooğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı." açıklamasıyla Çerçioğlu hakkındaki iddiayı doğruladı.

ERDOĞAN'I HEDEF ALAN ÖZEL'E SORUŞTURMA

Aynı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Özel'e tepkiler gecikmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlattı.

ADALET BAKANI TUNÇ: 86 MİLYONU TEMSİL EDEN İRADEYE AÇIK SALDIRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."