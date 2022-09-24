Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik kampanyanın startını Sakarya'da verdi: Seçime kadar kesintisiz devam edecek

Sakarya'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının startını verdi. 2023'te 6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını belirten Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştuktan sonra partisinin Gençlik Buluşması programına katıldı. Burada gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KAMPANYANIN STARTINI VERDİ

Sakarya'dan "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının startını veren Erdoğan, "Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle beraberiz. Önümüzdeki seçimlerin sizler için ne anlama geldiğini özellikle biliyorum. Her seçim önemlidir. Gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha da önemlidir. Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' olarak belirlediğimiz kampanyanın ilk adımını burada bu salonda atıyoruz. Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek özgür iradeleriyle oy kullanacak. Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız. Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir.

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN TAVİZ VERMEYİN"

Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır. Sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi altı üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor. Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz.

"DAVAMIZI TÜM GENÇLERİMİZE ANLATACAĞIZ"

Kimseyi yargılamadan davamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Bu bayrak yarışında nöbeti sizlerin arasından çıkacak gençlerimize devredene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon seçimde 10 milyon oy alarak gelmişti. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bunu gençlere borçluyuz. CHP gençlere güvenmiyordu. 'Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız' ifadelerini kullanıyorlardı. Biz gençliğimize güveniyoruz. 2013'te gezi olayları başladığında semboller üzerinden gençlerimizle bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmuştu. Bir sene sonra en yüksek oyumuzu aldık. Tüm terör örgütlerinin saldırdığı günlerde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz gecesi de sizler destan yazdınız.

"GENÇLERİMİZİ RAHAT BIRAKIN"

2023 seçimlerinin yapıldığı gün de gençlerimizle omuz omuza yol yürüyeceğiz. Sapkınlıklarını gençlerimize teşmil etmeye çalışanlar, boş durmayacak. Gençlerimizi rahat bırakın, yakasından düşün, yalan söyleyemeyin, gözünü boyamaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. CHP'ye, altılı masanın etrafında bulunanlar, siz değil miydiniz, yaşı düşürmeye çalışırken, bize karşı çıkanlar? Siz değil miydiniz, 81 vilayetimizde Üniversite kurmamızı eleştiren? Gençler bunlara soralım, kız evlatlarımızın eğitim özgürlüğünün önünü kesmek için ikna odaları kuran? Siz değil miydiniz, meslek okullarını öldürmeye çalışan? Siz değil miydiniz, her teknoloji adımımıza balta vurmaya çalışan?

"GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Bu takoz siyasetinin son örneğini sosyal konut kampanyamızda bir kez daha yaşıyoruz. 50 bin konut gençlerimize ayırdık. Buna da karşı çıktılar. Kulp takmak için yalanlara iftiralara başvurdular. Proje üretmek yerine nefeslerini çamur atmak için harcıyorlar. Salgın döneminde de ülkemizi küçük düşürmeye çalışmışlardı. Türkiye sağlık krizini en iyi yürüten ülke olarak, dünyanın dört bir yana yardım etti. Bir süredir Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti hezeyanlarla umutsuzluk pompalamaya çalışıyor. Gösterdikleri ülkeler enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Sizlerden isteğim kimsenin sizi kullanması sömürmesine izin vermeyin. Özgürlüğünüze, iradenize ve geleceğinize sahip çıkın. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye inşasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir."