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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik Suriye görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik Suriye görüşmesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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