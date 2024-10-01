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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyali mevkidaşı Stubb'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyali mevkidaşı Stubb'u resmi törenle karşıladı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını seslendirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Fotoğraf çekimi sonrası resmi karşılama töreni sona ererken Erdoğan ve Stubb'un, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Alexander Stubb Finlandiya Diplomasi Politika Türkiye Tören

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