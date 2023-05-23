Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Politika Haberleri

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğan, "Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu. Biz de "nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız" şiarıyla Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik. Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. TİKA'mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik. YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT'mizle beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

TT:

Tüm Balkan ülkeleri liderleri abartısız Erdoğan ı destekliyor.Onun politikaları sayesinde sürekli çatışma riski olan yerlerin tansiyonu düşürülüyor.Bu yüzdendir ki Türkiye Balkan göçmeni dernekleri açıktan veya gizli şekilde sana destek veriyor. CCC

Cevap Yaz22Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title