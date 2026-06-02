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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbakan Paşinyan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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