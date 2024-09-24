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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul ederek, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreçlerini görüştü. Erdoğan, kalıcı barışın sağlanması yönünde Türkiye'nin destekleyici rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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