Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu: Haziran 2023'te yapılacak - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hem cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti hem de erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı.

"SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HAZİRAN AYINDA YAPILACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhur İttifakı adayını açıklasın" söylemlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ne zaman yapılacağı hakkındaki polemiklere de son vererek şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Artık kaçak güreşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya çalışarak ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştirerek olmaz. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Milleti daha fazla oyalayamazsın, kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Karşıma çıkmak için can atıyorsun. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla öne eğdirme. Yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

"ÜRKTÜĞÜN BİR DURUM VARSA SÖYLE"

Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Siyaset hem yürek hem de samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem de samimiyetsizsindir. Ürktüğün, çekindiğin bir durum varsa bunu da çık açıkça söyle.

"ELİNE NE TUTUŞTURSALAR BELGE DİYE SALLIYOR"

Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.

"VAKİT KARAR VERME VAKTİ"

Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor. Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.

Fakat bu da bir yere kadar, ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti."