Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık çınarlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık çınarlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla buluştu. Görüşme sırasında 100 yaşındaki Necati Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" sözlerine Erdoğan'ın "Benim ne hakkım var ki" yanıtı, buluşmanın en dikkat çeken ve duygusal anlarından biri oldu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın ile sohbet etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'a baston hediye etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce halkına selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den Ankara'ya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Görüşmede sıcak diyaloglar ve duygusal anlar yaşandı.

ASIRLIK ÇINARLARLA SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ile 96 yaşındaki Recep Taşkın ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Düzce'den gelen asırlık çınarlarla olan görüşme, salonda tebessüm oluşturdu.

"BENİM NE HAKKIM VAR Kİ"

Necati Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" sözlerine Erdoğan, "Benim ne hakkım var ki" yanıtını verdi. Bu karşılık, görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Recep Taşkın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ederek, "Allah'tan hayırlı ömür istiyorum, Allah güç kuvvet versin sana" dedi. Erdoğan da iletilen temenniler için teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN HEDİYE

Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'a baston hediye eden Erdoğan ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleri kanalıyla Düzce halkına selamlarını iletti.

Buluşmada AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.

