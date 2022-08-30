Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı tacizle ilgili ilk yorum: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen 30 Ağustos programında Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı tacizle ilgili konuştu. Yunanistan'ın hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO'ya meydan okuduğunu belirten Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değil. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı, kutlamalar kapsamında bir de konuşma gerçekleştirdi.

"YUNANİSNTA, NATO MÜTTEFİKLERİNE MEYDAN OKUMUŞTUR"

Konuşmasında Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizlerine değinen Erdoğan, "Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur. Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Anadolu'daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Milli Mücadele kahramanlarımızın aile fertleriyle buluşmamızı, hem onlar için bir hak teslimi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım olarak değerlendiriyorum.

"DÜŞMANCA BİR HAREKETTİR"

Bir ülke uçağına radar kilidi atılması da düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir tacizdir. Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

"ABD'NİN TEPKİSİ UMURUMUZDA DEĞİL"

Amerika bize vermedikleri F-35'leri, Yunanistan'a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz."