Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye için gurur gününde NATO'ya sert mesaj: Bunların izahı yok, ipe un sermeyin - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye için gurur gününde NATO'ya sert mesaj: Bunların izahı yok, ipe un sermeyin

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye için gurur gününde NATO'ya sert mesaj: Bunların izahı yok, ipe un sermeyin

Gölcük'te denizaltıların havuza çekme ve kaynak törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada NATO'ya bir kez daha sert mesajlar verdi.

"İPE UN SERME POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile ilgili konuşan Erdoğan, "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Haberler

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