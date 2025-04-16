Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların çok kritik bir pozisyonda olduğunu belirtiği Önder'in durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip ediliyor. Erdoğan'ın iki kez Pervin Buldan'ı arayarak bilgi aldığı ve Buldan'a "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği ifade edildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.

ERDOĞAN'DAN BULDAN'A TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünden bu yana iki kez Pervin Buldan'ı arayarak hem bilgi aldığı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Buldan'a "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği ifade edildi.

DOKTORLAR ÖNDER'İN SON DURUMUYLA İLGİL AÇIKLAMA YAPTI

Önder'i ameliyat eden hastanenin başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, sağlık durumuyla ilgili, "Bizim kalp cerrahisi operasyonlarında en önemli gördüğümüz ameliyatlardan birisidir. Ölüm riski son derece yüksek olan bir operasyondur. 12 saate yaklaşan ameliyattan sonra mekanik destek cihazın desteğiyle yoğun bakıma alınmıştır, hayati tehlikesi sürmektedir. Şu dakika itibarıyla nörolojik tablosunu merak ediyoruz, geldiğinde şuuru kapalıydı. Bu durum birkaç gün daha sürecektir. Sağ virtükülün düzelmesi daha yavaş olur onun için bekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, ""Ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik, bypass da yaptık. Kalp çok yorulduğundan biz dinlendirdik. Bunun için 12 saat sürdü. Teşhisi konmuş aort damarında bir genişleme olduğu teşhisi var, takipliymiş. İlaç tedavisiyle tedavisinin takip edildiğini öğrendik. Biz ameliyata aldığımızda kalbi durmuştu, masajla aldık. Ameliyatta kalabalık bir ekiptik. Uzun zamandır gördüğüm en sorunlu aort yırtılmasıydı. Bundan sonra uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verileri değerlendirerek takibini yapıyoruz. Hastamız çok kritik bir pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

tabi bizim paramız ile vergimiz ile agallık fena degil

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Haber YorumlarıMr Camel:

Darısı öcalanın başına erdoğan talımat verir gene.

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Haber YorumlarıÖmer:

Vatan severler ne kadar değerliymiş.

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Haber YorumlarıMemin Aymelek:

İyilik iyidir

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Haber YorumlarıİBRAHİM KARDAŞLAR:

İnsan olan bir başkasının derdini anlar. Dost ta , düşman da keder yaşamasın. Birlikte insanca yaşamak varken neden kötü olmayı tercih edelim ?

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