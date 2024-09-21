Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef almasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları şu anda devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi ve geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır" dedi.

SURİYE İLE NORMALLEŞE ADIMLARI

Açıklamasının devamında Suriye ile normalleşme adımlarına değinen Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız" şeklinde konuştu.