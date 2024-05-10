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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

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Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset kurumu nasıl layüsel değilse, yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebilir, hoşnutsuzluğumuzu açıkça dile getirebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini farklı mecralarda özgürce yazabilir, paylaşabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YARGI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Yargının de eleştirilebilir olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sosyal medyadaki acımasız linç kültürünün mağdur ettiği kesimlerin en başında yargı organlarımız ve mensuplarımız geliyor. Çok önemli, çok hassas ve mesuliyeti hakikaten ağır bir görevi icra eden yüksek yargı üyelerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz ne yazık ki zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlara muhatap oluyor. Çok net söylemek isterim siyaset kurumu nasıl layüsel değilse, yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebilir, hoşnutsuzluğumuzu açıkça dile getirebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini farklı mecralarda özgürce yazabilir, paylaşabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

Yargının ideolojik kamplaşmalardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"DARBE ANAYASASINI DEMOKRASİYE YAKIŞTIRAMIYORUZ"

Erdoğan konuşmasında yeni anayasa sürecine de değindi. "Ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın Türk demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

"YUMUŞAMA ÖNEMLİ FIRSAT"

"Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette yaşanan yumuşama sürecinin yeni anayasa süreci için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin yargısal denetimidir. Bu ilkenin hayata geçmesi ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasına bağlıdır. Bu misyonun ülkemizdeki temsilcisi de Danıştay'dır. Danıştayımız, kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafların çözümünde nihai karar vericidir. Makamlarımız ve ünvanlarımızdan öte 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz; nasıl geç gelen adalet adalet değilse, topluma güven veren ve erişilebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir. Devlet, adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, refah olmaz. sözlerini kullandı.

"PEK ÇOK ADALETSİZLİĞE ŞAHİTLİK ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Adalete büyük önem veren ama pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. 27 Mayıs darbecilerinin gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassıada'da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz. 12 Eylül dikta rejiminin, bir sağdan, bir soldan darağacına gönderdiği gençlerin acısı hiç dinmedi. 28 Şubat döneminde adeta koro halinde darbecilere alkış tutanların, hukuk sistemimize verdikleri zararın telafisi yıllar aldı. 17-25 Aralık yargı-emniyet girişiminin faillerinin sebep oldukları sıkıntıların hala yükünü çekiyoruz. 15 Temmuz'da ödediğimiz ağır bedeller ise ortadadır. Adalet sistemimiz, bir dönem darbecilerin, bir dönem kendini milletten üstün gören yapıların bir dönem de FETÖ'nün sultasına maruz kaldı." ifadeleriyle geçmişte yaşananlara dikkat çekti.

"REFORM İRADEMİZİ DİRİ TUTUYORUZ"

Erdoğan, "Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın ışığında reform irademizi halen diri tutuyoruz. Türkiye, istikbalini ancak daha fazla demokrasi, daha fazla ekonomik refah ve bunlara paralel olarak daha fazla güvenlik üzerine inşa edebilir. Güvenlik, güçlü bir demokrasinin teminatıyken, demokrasi de güvenliğin dayanağıdır." diyerek demokrasinin önemini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Et Kurumu Danıştay Yargı Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

MS Dos:

Reis zaten hepsini sen atıyorsun, ne istersen onu yapıyorlar. Daha ne yapsınlar, çay kahveni de mi onlar getirsin ?

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58
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MÜCAHİD:

ne zaman fikir hürriyetinin önündeki en büyük engel 5816 sayılı yasa kalkar ancak o zaman inanırım REİS,

yanıt9
yanıt8
Doğuş:

Yargı kanun ve yasa ile olur. Herkesin isteğine göre olmaz

443
5
yanıtYanıtla
golebicemarti golebicemarti:

Bir tek siz eleştirilemezsiniz dimi Sayın Cumhurbaşkanım? Saygılarımla.

177
29
yanıtYanıtla
abdullah aydemir:

''Bir tek siz eleştirilemezsiniz dimi Sayın Cumhurbaşkanım?'' diyerek bile cumhurbaşkanını eleştirdiğinin bu itibarla da cumhurbaşkanının eleştirilebilir olduğunun ispatı olduğunun farkında değilsin.

yanıt13
yanıt88
Zafer ÖZEVLİ:

ülkede ne kaldiki

140
13
yanıtYanıtla
Turan Şahin:

22 yıldır aynı şeyi anlatıyorsunuz,bu konuda bir arpa boyu yol almadınız,adalet bitmişdir,

93
7
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Ferhat Uras:

Yargıyı, yargı kararlarını sadece hukuk kuralları çerçevesinde eleştirebilirsiniz. Bir hakimin verdiği kararın herkesi memnun etmesi beklenemez. Hakim kanuna uygun olarak somut delillerle ve vicdanına göre karar verir. Ayrıca suçluların serbest kalmasının hakim savcılarla bir ilgisi yoktur, yasal düzenlemeler buna olanak tanımaktadır. Hakim savcı kanun yapmaz, kanunu uygular. Toplumun büyük çoğunluğu bilgisizlikten dolayı yargı kararlarını eleştirmektedir.

78
16
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Güray Dilli :

Öyle bir yetiştirilmişler ki dövdükten sonra elini, ayağını bağlayıp ,arabanın arkasında sürükleyerek çekip götüren sanığı adli kontrolle salıveriyorlar , durumun vahametini gören Adalet Bakanı müdahale edip tutuklama kararı verilmesini sağlıyor. Adalet bu mu şimdi

yanıt42
yanıt0
MÜCAHİD:

polis yakalıyor hakim savcı salıveriyor gerçek bir vakıa diyorsun yani

yanıt10
yanıt0
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