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Normalleşme süreci çatırdıyor! Özel'in o sözleri Erdoğan'ı kızdırdı: Cevabımızı misli ile vereceğiz

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CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti için "Suç ortağı" ifadesini kullanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Parti grubundaki konuşmasında Özel'e yanıt veren Erdoğan, "Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz, cevabımızı misli ile vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyasetteki normalleşme sürecine değinen Erdoğan, isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'e söylemlerine çeki düzen vermesi konusunda uyarılarda bulundu.

"YUMUŞAK BAŞLIYIZ AMA..."

Erdoğan açıklamasında "Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci çatırdıyor! Özel'in o sözleri Erdoğan'ı kızdırdı: Cevabımızı misli ile vereceğiz

"SUÇ ORTAĞI" TARTIŞMASI

CHP lideri Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verirken AK Parti için "Suç ortağını bize doğru itmesin" ifadesini kullanmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz, cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

varkaran gül:

Ne normalleşmesi birilerin bu 20 senede satılanlarının çalınaların faturasının ödenmesi gerekiyor

106
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Turbo Levent:

ÜLKENİN HET SOKAĞIN DA PETROL FIŞKIRSA NE FARKEDER

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Metin Yalcin:

Gel şunun tarihini komple 1938 den sonrası için yapalım adaletli olsun ..

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yanıt2
Habil kökcü:

2025 te seçim var inşallah. Kurtuluş mücadelesi neticeye ulaşacak 2025 te

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Hayri:

suç ortağı az olmuş suçun ta kendisi bunlar onu demesi lazımdı

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VEFA:

Yaa Allah aşkına siz normalleşmeyin!... Bunca yıl kamplaşmalar, anormal durumlar genlerimize nüfuz etmiş. Sizlerin normalleşmesi zaten vatandaş için başlı başına ANORMAL bir durumdur!...

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Düsünür:

Benim tahminlerime gore her konuda anlastilar

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CAN Işık:

Normal AKP NİN doğasına ters artık iflah olamaz

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şahabettin Ayyıldız:

Normalleşme olursa bazılarının işi biter

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Tamirci Usta:

Diyelim ki ak partinin suç ortagı MHP peki CHP nin suç ortagı kim pkk nın partisi dem

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