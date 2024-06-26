Normalleşme süreci çatırdıyor! Özel'in o sözleri Erdoğan'ı kızdırdı: Cevabımızı misli ile vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyasetteki normalleşme sürecine değinen Erdoğan, isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'e söylemlerine çeki düzen vermesi konusunda uyarılarda bulundu.

"YUMUŞAK BAŞLIYIZ AMA..."

Erdoğan açıklamasında "Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz" ifadelerini kullandı.

"SUÇ ORTAĞI" TARTIŞMASI

CHP lideri Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verirken AK Parti için "Suç ortağını bize doğru itmesin" ifadesini kullanmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz, cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz" dedi.