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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı

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Türkiye 2 gün sonra yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti yönetimindeki Bursa'nın CHP'ye geçeceği iddiası yüksek sesle dillendiriliyor.

EMNİYETTEN ALDIĞI BİLGİYİ PAYLAŞTI

Bugün AK Parti'nin Bursa'daki mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir kalabalığa seslenirken, Emniyet'ten alınan bilgiler doğrultusunda alanda 90 bin kişinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı

"BURSA'NIN BOŞ LAFLA, YALANLA İŞİ OLMAZ"

Erdoğan, "Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Sordum, bugün Bursa'da katılım ne durumda diye? Rakamı aldım, 90 bin. Şimdi buradan Bursa'yla birlikte Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin inşasını Bursa'nın yol arkadaşlığında yapmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, palavrayla, yalanla, dolanla işi olmaz. Çünkü Bursa, emeğin, alın terinin, üretimin şehridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı

"YENİ BİR DÖNEM AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bursa, yatırıma bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar velhasıl Bursa icraata bakar. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Zaten Bursa ilk yerli markamız Togg fabrikası başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine öncülük ediyor, ev sahipliği yapıyor. Allah vergisi, büyüleyici güzellikleriyle medeniyetlerin mirası, eşsiz birikimiyle, vakur insanıyla Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah Bursa, 31 Mart'taki tercihiyle bu duruşunu büyükşehirde ve ilçelerde belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Ben buna inanıyorum. Bursa'ya güveniyorum. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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