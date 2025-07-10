Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 5. yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıldönümünde "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" paylaşımında bulundu.

Ayasofya, 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 86 yıl sonra ibadete açıldı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 5. yıldönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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