Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

Geniş Video İzle
Güncelleme:

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

"HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"

Erdoğan paylaşımının devamında "Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI? 2024 Noter çalışma ve mesai saatleri!
1000

Yorumlar (3)

Mark Kolçak:

Suçu işlemiş kişi veya kişiler televizyona çıkmalı ve yaptıkları şeyin bir HATA olduğunu ve hatanın tekrarlanmaması doğrusu olduğunu söylemeli tüm ülke ve tüm dünya nın iyliği ve sağlığı için.

2
16
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Fazla incil okuyosun

yanıt6
yanıt0
Dr.Kimbel:

Terör saldirisi kimse böyle saldiriyi asla kabul edemez

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title