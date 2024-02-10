Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

"HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"

Erdoğan paylaşımının devamında "Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.