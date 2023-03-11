Seçim gündemi ısınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye'de olduğu gibi pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Artık 8'li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan masa. Bunlar yapılanları yıkmayı vaat ediyorlar. Bunların gündeminde makam ve mevki paylaşımı var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısına video konferans ile katıldı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın hedefinde, 6'lı Masa liderleri vardı.

"PAZARLIK ÜZERİNE KURULU YAPI"

Önümüzdeki seçimleri işaret eden Cumhurbaşkanı, "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız. Her seçim önemlidir, son deprem afetinin açtığı kayıplar, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Bu durumu karşımızdaki derme çatma ittifaka bakarak da anlayabiliriz. Gerçi artık karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye'de olduğu gibi pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Artık 8'li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan masa." dedi.

"BUNLARIN GÜNDEMİNDE MAKAM VE MEVKİ PAYLAŞIMI VAR"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Bu koalisyonun gündeminde deprem yaralarının sarılması ihtiyacı yok. Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı hesabı var. Milli birlik ve beraberliği bozma niyeti var. Ağır maliyetleri olan eski Türkiye'yi geri getirme çabası var. Öyle bir kavga ki içinde tehditten rüşvete hakaretten şantaja aba altından değil alenen sopa göstermekten sürüden ayrılanları linç ettirmeye kadar her türlü rezillik var. 32 kısım tekmili birden ne sinema, ne televizyon dizilerinde bulursunuz. Ülke olarak bunların Bizansvari taht kavgaları aylarca günlerce seyrettik. Türkiye Türk demokrasisi milletimiz böyle bir hazin tabloyu asla hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milletimize karşı sorumluluğumuzun temeli olarak bu içi karmaşık, şekli bozuk koalisyonun insafına terk edemeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrındaki kayıpları geride bırakarak hızlandığımız dönemde böyle bir faciaya izin veremeyiz. Kadınlarımızla ve gençlerimizle paylaştığımız umutların birlikte geliştirdiğimiz vizyonun bir avuç muhteris yüzünden elimizden kayıp gitmesine göz yumamayız. Türkiye'nin ışığını söndürmek, nefesini kesmek, dizlerinin bağını çözmek için ellerini ovuşturarak bekleyenlere zafer çığlıkları attıramayız.

"DAHA FAZLA GÖNÜL KAZANACAĞIZ"

Bunun için her seçimde çalıştığımızdan daha çok çalışacağız. Bunun için her seçimde ulaştığımızdan daha çok insana ulaşacağız. Daha fazla gönül kazanacağız. Aksi takdirde ülkenin ve milletin yaşayacağı büyük facianın vebali altında kalırız.

"DEPREMİN KIRKI ÇIKMADAN ADAY KUTLAMASI YAPANLAR OLMAYACAĞIZ"

Dün imzalayarak Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yönelik hassasiyetle yöneteceğiz. Kırkı çıkmadan genel merkezler önünde aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi ve klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. İnsanlarımızla yüz yüze hasbihal edecek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek 20 yıllık eser ve hizmet altyapımızın üzerine bina edeceğimiz program ve projelerimizi anlatacağız."