Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışı ilk kez muhalefetin arkasında tamamladı. 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez ikinci sıraya geriledi. Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla seçime girdikleri illerin bazılarında CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak ipi göğüslediği görüldü. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin AK Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre; Bu detayı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iller için talimat verdiği ve sorumlularının tespit edilmesini istediği öğrenildi.

HEM OY HEM DE BELEDİYE KAYBETTİLER

AK Parti'nin, 2019 seçimlerine göre hem kazandığı belediye sayısı hem de oy oranı düştü. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP ise bir önceki seçime göre, hem oy hem de belediye kaybetti. 2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4.9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü.

22 İLDE SEÇİME AYRI GİRDİLER

Seçimlerin ardından değerlendirmeler sürerken kritik detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı 30 büyükşehrin tamamında ittifak yaparken geriye kalan 51 ilin 29'unda seçimlere beraber girdi. Bir önceki seçimlerde AK Parti ve MHP'nin bir ve ikinci sırada olduğu 22 ilde ise Cumhur İttifakı üyeleri seçime ayrı ayrı girdi. Cumhur İttifakı'nın seçimlere ayrı ayrı girdiği 22 il şu şekilde: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat...

ERDOĞAN'DAN 4 İL İÇİN ÖZEL TALİMAT

Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda MHP ve AK Parti'nin kendi adaylarıyla yarıştıkları Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak seçimleri kazandığı görüldü. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti. Kurmaylarına seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlamalarını isteyen Erdoğan'ın bu 4 il için özel çalışma talimatı verdiği ve sorumlularının tespit edilmesini istediği öğrenildi.

MYK'DA DA VURGU YAPMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da da bu illere dikkat çekerek "Elbette bu öz eleştiri sürecinde hem ittifak olarak girip kaybettiğimiz, hem de Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi iki parti ayrı ayrı girerek özellikle CHP'ye kazandırdığımız il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız" ifadelerine yer vermişti.