Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert sözler: Dertleri güdük bir şahsiyeti cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da muhalefete yönelik sert ifadeler kullandı. 6'lı Masa'nın ülkeye ve millete dair hiçbir hayali olmadığını belirten Erdoğan, "Bunların tek derdi gel deyince koşa koşa gelen, git deyince tıpış tıpış giden, özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim startını Bursa'dan verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÜLKEYE VE MİLLETE DAİR HİÇBİR HEDEFLERİ YOK"

6'lı masanın henüz açıklanmayan adayına yönelik de sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Bunların tek derdi gel deyince koşa koşa gelen, git deyince tıpış tıpış giden, özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir. Bunun dışında ülkeye ve millete dair hiçbir hayalleri hiçbir hedefleri yoktur." dedi.

"BU ÇÜRÜK YAPI TÜRKİYE'YE KAOS DIŞINDA BİR ŞEY VAAD ETMİYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sükutun yerini inşallah önümüzdeki seçimlerde inşallah tepki alacaktır. Ülkemizi stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız. Siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Son birkaç ayda yaşadıklarımız bile bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vaadetmediğini göstermeye yeterlidir.

"MİLLETİMİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEK"

Ne milletimizin ne de iş dünyamızın böyle bir tuzağa düşmeyerek tercihini güçlü cumhurbaşkanından güçlü hükümetten güçlü Türkiye'den yana kullanacağına inanıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin."