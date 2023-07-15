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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan; "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

ANMA TÖRENLERİ YAPILDI

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken; hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorumCumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından böyle karşılanmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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